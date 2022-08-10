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"معادن": بدء الإنتاج التجريبي لمصنع منجم منصورة ومسرة بالربع الرابع

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شركة التعدين العربية السعودية معادن
شركة التعدين العربية السعودية "معادن"
سوق السعودية

"معادن": بدء الإنتاج التجريبي لمصنع منجم منصورة ومسرة بالربع الرابع

بدأت أعمال التهيئة اللازمة للتشغيل

دبي - العربية.نت

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قالت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، إن أعمال إنشاء مصنع منجم منصورة ومسرة، شارفت على الانتهاء، وبدأت أعمال التهيئة اللازمة للتشغيل.

وتوقعت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن يبدأ الإنتاج التجريبي ويظهر الأثر المالي على نتائج الشركة خلال الربع الرابع من عام 2022.

كانت شركة "معادن للذهب ومعادن الأساس" التابعة لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" قد وقعت عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو، لإنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب، وبلغت قيمة العقد 2.27 مليار مليون ريال.

ويبلغ متوسط إنتاج منجمي منصورة ومسرة نحو 250 ألف أونصة سنوياً خلال عمر المنجم والذي يبلغ 12 عاماً.

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