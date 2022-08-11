أرباح أكوا باور ترتفع 26.6% إلى 389.9 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة أكوا باور بنسبة 26.64% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 389.87 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 307.85 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في حصة صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها، والتي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية، بسبب المشاريع الجديدة التي بدأت عملياتها بعد 30 يونيو 2021.

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وأضافت أن الارتفاع يعود أيضاً إلى النقص في خسارة القيمة والمصاريف الأخرى والتي تعود بشكل رئيسي الى انخفاض قيمة الشهرة التي تم الاعتراف بها في الربع المقابل من سنة 2021.

وأشارت إلى الزيادة في مصادر الدخل الآخر نتيجة ارتفاع دخل الفوائد المكتسبة على الودائع بالإضافة إلى دخل التمويل من طرف ذي صلة والمكاسب الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للمشتقات.

وقابل ذلك بشكل جزئي زيادة في الزكاة ورسوم الضرائب بسبب ارتفاع مصروفات الضرائب المؤجلة نتيجة انخفاض قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح أكوا باور بنسبة 156.7% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 151.85 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح أكوا باور بنسبة 21.22% إلى نحو 541.72 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 446.88 مليون ريال في النصف الأول من 2021.