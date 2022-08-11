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أرباح "دانة غاز" تتراجع 20% بنهاية النصف الأول إلى 111 مليون دولار

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ارتفاع الأرباح الفصلية لدانة غاز
شعار دانة غاز
شركات

أرباح "دانة غاز" تتراجع 20% بنهاية النصف الأول إلى 111 مليون دولار

نمت إيرادات الشركة بواقع 31% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح الصافية لشركة دانة غاز بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بـ 20% على أساس سنوي، إلى 111 مليون دولار.

لكن إذا ما تم استثناء مخصصات انخفاض قيمة الأصول التي تم عكسها بالنصف الأول من 2021، تكون الأرباح الصافية للنصف الأول من هذه السنة قد زادت 82%.

ونمت إيرادات الشركة بالنصف الأول بواقع 31% على أساس سنوي، إلى 284 مليون دولار، فيما تراجعت التكاليف التشغيلية 16%.

وأوضحت دانة غاز أن الإنتاج المجمع تراجع 5% بالنصف الأول بسبب تراجع الإنتاج في مصر بـ 9%، نتيجة للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول العاملة.

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