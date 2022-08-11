أرباح "معادن" الفصلية تقفز 264.7% لـ4 مليارات ريال

قفزت الأرباح الفصلية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 264.7%، في الربع الثاني من 2022، إلى 4 مليارات ريال، مقابل 1.1 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي نمت أرباح الشركة بنسبة 85.4%، حيث كانت في الربع السابق 2.1 مليار ريال.

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وقالت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، إن نمو الأرباح في الربع الثاني يعود لارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، ارتفاع الكميات المباعة بشكل رئيسي من الأمونيا والألومنيوم الأساسي وأسمدة فوسفات الأمونيا ومنتجات المعادن الصناعية والذهب، مع انخفاض طفيف في الكميات المباعة من المنتجات المدرفلة المسطحة والألومينا وكذلك منتجات ميريديان.

كما دعم أرباح الشركة ارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن وارتفاع الدخل من ودائع لأجل.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح جزئياً قابله ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 41%، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وارتفاع مستويات الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 27%.

وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 42%، نتيجة ارتفاع تكلفة الموظفين وعقود الخدمات. كما ارتفعت مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 32%، نتيجة لارتفاع أنشطة الحفر، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 109%، نتيجة لارتفاع الربحية.

وخلال النصف الأول من 2022، نمت أرباح معادن بنسبة 232% إلى 6.2 مليار ريال، مقارنة مع أرباح 1.86 مليار ريال، في النصف الأول من 2021.