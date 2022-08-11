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أكبر شركة شحن في العالم تستثمر 500 مليون دولار في قناة السويس 

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قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس

أكبر شركة شحن في العالم تستثمر 500 مليون دولار في قناة السويس

لتشغيل رصيف حاويات جديد في القناة وزيادة معدلات عبور السفن

دبي - العربية.نت

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وقعت هيئة قناة السويس اتفاقية تعاون مع مجموعة ميرسك العالمية، تشمل استثمار 500 مليون دولار لتشغيل رصيف حاويات جديد في القناة.

وذكرت الهيئة أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة معدلات عبور السفن في القناة.

وستعمل شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، التي تمثل سدس إجمالي حركة الحاويات في العالم، على تطوير محطة قناة السويس للحاويات في شرق بورسعيد، لتحويلها إلى محطة عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، بالإضافة إلى تشغيل المحطة بأحدث المنظومات والاتصالات المتطورة وتحويلها إلى محطة ذكية.

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