ارتفاع أرباح "التعاونية للتأمين" بالربع الثاني 27% لـ210.7 مليون ريال
ارتفعت الأرباح قبل الزكاة في النصف الأول من 2022 إلى 252 مليون ريال
أعلنت الشركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، ارتفاع أرباحها الفصلية قبل الزكاة 26.9%، في الربع الثاني من 2022، إلى 210.7 مليون ريال، مقابل 165.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح 407%، حيث كانت في الربع السابق 41.4%.
وارتفعت الأرباح في النصف الأول من 2022، إلى 252 مليون ريال، مقابل 246.7 مليون ريال في النصف الثاني من 2021، بنمو 2.21%.
وقالت الشركة "التعاونية"، إن ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 97.703 ألف ريال، قابله ارتفاع في صافي المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 46.603 ألف ريال، بالأضافة الى ارتفاع حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين بمبلغ 6.223 ألف ريال.
ويعود ارتفاع صافي دخل الاكتتاب البالغ 97.703 ألف ريال بشكل عام إلى الارتفاع الإيجابي في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 594.790 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 30.38%.
وأوضحت الشركة أنه قابل ذلك؛ ارتفاع في صافي المطالبات المتحملة بمبلغ 315،789 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 19.63%، وارتفاع تكاليف حصة شركات التأمين من توزيع الأرباح المستحقة بمبلغ 117.159 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 1271.81%.
كما ارتفعت تكاليف اقتناء الوثائق بمبلغ 42.121 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 53.44%، وارتفعت مصاريف الإكتتاب الأخرى بمبلغ 18.135 ألف ريال، أي إرتفاع قدره 61.87%.
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