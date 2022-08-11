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السعودية للكهرباء تحصل على تمويل دولي مشترك بـ 3 مليارات دولار

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الشركة السعودية للكهرباء مناسبة
الشركة السعودية للكهرباء
السعودية للكهرباء

السعودية للكهرباء تحصل على تمويل دولي مشترك بـ 3 مليارات دولار

من 15 بنكاً دولياً

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، عن حصولها على تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت الشركة، إن التمويل شارك فيه 15 بنكاً دولياً، ومدته 5 سنوات، ولا توجد ضمانات مقابل التمويل.

وأضافت أن الهدف من التمويل هو إعادة تمويل تسهيلات دولية مشتركة حالية وتمويل أغراض الشركة العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية.

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وضمت قائمة البنوك بنك ستاندرد تشارترد، وإتش إس بي سي، وانتيسا سان باولو، وبنك ميزوهو، وبنك إم يو أف جي، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الدولة الهندي، وبنك الصين.

وكذلك بنك أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، وبنك الكويت الوطني وبنك كي أف دبليو، بالإضافة إلى سوسيتيه جنرال.

وتسمح بنود الاتفاقية، للشركة أن تطلب تمديد مدة التمويل لسنتين إضافيتين.

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