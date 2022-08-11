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إم.تي.إن تتلقى عرضا بقيمة 35 مليون دولار لشراء الوحدة الأفغانية
في إطار خطط الشركة للتخارج من الشرق الأوسط
قالت مجموعة (إم.تي.إن) الجنوب أفريقية لخدمات اتصالات الهاتف المحمول اليوم الخميس إنها تلقت عرضا ملزما بقيمة 35 مليون دولار لشراء أعمالها في أفغانستان، في إطار خطط الشركة للتخارج من الشرق الأوسط والتركيز على العمليات الأفريقية الأقل خطورة.
وذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة، رالف موبيتا، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن إتمام الصفقة سيكمل الخروج من أسواق الشرق الأوسط.
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وأضاف أنه ستستمر إدارة استثمار الشركة المالي البالغ 49 بالمئة في إيران سيل ضمن محفظة (إم.تي.إن).
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