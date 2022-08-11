.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كهرباء السعودية تحصل على تمويل للربط الكهربائي السعودي- المصري بـ 567.5 مليون ريال

  • الخط
السعودية للكهرباء

كهرباء السعودية تحصل على تمويل للربط الكهربائي السعودي- المصري بـ 567.5 مليون ريال

بضمان وكالة ائتمان الصادرات السويدية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية تمويل وكالة ائتمان صادرات لتمويل مشروع الربط الكهربائي السعودي – المصري بقيمة نحو 567.51 مليون ريال.

وقالت "كهرباء السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، إنها وقعت اتفاقية تسهيلات مع بنك ستاندرد تشارترد وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وتنص على أن التسهيلات سيتم ضمانها من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية (EKN) وبتمويل من مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية (SEK).

وأضافت أن مدة التمويل 14 عاماً.

وأوضحت أنه سيتم استخدام التسهيلات في تمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري.

وقالت إنه لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا
اكتشف المزيد