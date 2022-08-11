السعودية للكهرباء
كهرباء السعودية تحصل على تمويل للربط الكهربائي السعودي- المصري بـ 567.5 مليون ريال
بضمان وكالة ائتمان الصادرات السويدية
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية تمويل وكالة ائتمان صادرات لتمويل مشروع الربط الكهربائي السعودي – المصري بقيمة نحو 567.51 مليون ريال.
وقالت "كهرباء السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، إنها وقعت اتفاقية تسهيلات مع بنك ستاندرد تشارترد وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وتنص على أن التسهيلات سيتم ضمانها من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية (EKN) وبتمويل من مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية (SEK).
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وأضافت أن مدة التمويل 14 عاماً.
وأوضحت أنه سيتم استخدام التسهيلات في تمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري.
وقالت إنه لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل.
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