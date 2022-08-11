لوسيد موتورز: صندوق الاستثمارات أكبر الداعمين خلال أزمة الإمدادات الأخيرة

أكدت شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان بين أكبر الداعمين للشركة خلال أزمة الإمدادات الأخيرة.

وذكر العضو المنتدب للعمليات العالمية في لوسيد فيصل سلطان، أن PIF بصفته المستثمر الرئيس في لوسيد بحصة تتجاوز 60% لم يضع ضغوطا على الشركة في وقت واجهت الشركة أزمة سلاسل الإمداد ما أدى إلى خفضين للإنتاج هذا العام.

مادة اعلانية

وأكد سلطان أن الشركة تخطط لبدء تسليم السيارات لعملائها في الرياض وذلك في الربع الثاني من العام المقبل.

يذكر أن الشركة لديها عقد لتسليم 100 ألف سيارة كهربائية للسوق السعودي خلال العقد المقبل.