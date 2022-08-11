مبادلة ورايزن تقتربان من شراء بي بي بانجي للإيثانول في البرازيل

ذكر مصدر مطلع أن شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي وشركة رايزن للطاقة في المرحلة الأخيرة من الاستحواذ على مشروع بي بي بانجي المشترك للإيثانول، ثالث أكبر مصنع لقصب السكر في العالم.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه لا يوجد أي عطاءات أخرى في الجولة الثانية وإن العروض السابقة من شركات أخرى غير مؤهلة.

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وقرر المساهمان بي.بي وبانجي التفاوض مع مقدمي العطاء الاثنين في مرحلة ثانية لأن الاختلاف بين عرضيهما كان ضئيلا للغاية. وتجري الشركتان مفاوضات معهما بالتوازي.

وعلى الرغم من أن الصفقة في مراحلها النهائية، فإنه لا يوجد موعدا نهائيا واضحا للتوصل إلى اتفاق، كما لا يوجد ما يضمن إبرام صفقة البيع.

ولم تعلق بي.بي ومبادلة وجيه بي مورجان على الأمر حتى الآن.

ورايزن هي مشروع مشترك بين رويال دتش شل وكوسان إس.إيه، ورفضت التعقيب على الأمر.

وقالت بانجي إنها "تواصل تقييم خيارات الخروج من مشاركتنا في مشروع السكر والطاقة الحيوية المشترك".

وتحاول الشركة التخارج من استثماراتها من مصانع الإيثانول في البرازيل منذ فترة. وفي عام 2018، درست طرحا عاما أوليا قبل الدخول في المشروع المشترك مع شركة بي.بي.

وسيكون هذا أول استثمار لمبادلة في الإيثانول في البرازيل.

أما رايزن، وهي بالفعل أكبر منتج للإيثانول في البلاد، فسوف تعزز تلك الصفقة ريادتها.