"العالمية القابضة" تستحوذ على 50% في كاليون إنرجي التركية

قالت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي اليوم الخميس إنها استحوذت على حصة نسبتها 50%، في كاليون إنرجي التركية مقابل 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) من خلال إحدى شركاتها التابعة.

وكاليون إنرجي جزء من مجموعة كاليون القابضة التركية، التي تعمل في مجالات البناء والطاقة والطيران. وقالت الشركة العالمية القابضة إن إنترناشونال إنرجي القابضة التابعة لها ستستحوذ على الحصة.

مادة اعلانية

وقالت العالمية القابضة في بيان إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية إن الصفقة تشمل مشروعات في مجال الطاقة الشمسية في إقليمي كارابينار وغازي عنتاب في تركيا ومشروع لطاقة الرياح في أنقرة.

وقال الرئيس التنفيذي للعالمية القابضة سيد بصر شعيب إن الصفقة هي ثاني أكبر عملية استحواذ للشركة على الإطلاق في قطاع الطاقة المتجددة.

وذكرت رويترز في يونيو/حزيران أن كاليون القابضة، التي تملك امتيازات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تركيا، تجري محادثات في مراحل متقدمة مع العالمية القابضة للدخول في شراكة بشأن أصول استراتيجية.

وقالت العالمية القابضة إن محطة كاليون كارابينار للطاقة الشمسية، المدرجة في الصفقة، ستكون قادرة على تلبية الاحتياجات السنوية من الكهرباء لمليوني شخص بمجرد اكتمالها في عام 2023.

ويأتي الاتفاق بعد زيارة قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة حاليا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى تركيا حيث التقى بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وخلال الزيارة، وقع المسؤولون الإماراتيون والأتراك على صفقات استثمارية بمليارات الدولارات شملت قطاع الطاقة.

ويرأس الشركة العالمية القابضة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات.