"بترورابغ" تحقق 1.4 مليار ريال أرباحاً في الربع الثاني بنمو 93%
خلال النصف الأول من 2022 نمت الأرباح 54% إلى 2.1 مليار ريال
أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" السعودية، ارتفاع أرباحها الفصلية 93% في الربع الثاني من 2022 إلى 1.38 مليار ريال، مقابل 717 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح 91%، مقارنة مع 725 مليون ريال، في الربع السابق.
وخلال النصف الأول من 2022، نمت الأرباح 54% إلى 2.1 مليار ريال، مقابل 1.36 مليار ريال، في النصف الأول من 2021.
وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها في الربع الثاتي إلى ظروف السوق الإيجابية للمنتجات المكررة نتيجة الارتفاع في أسعار النفط الخام مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح للمنتجات المكررة.
وذكرت بترورابغ أنها استفادت من تحقيق دخل غير متكرر خلال الربع الحالي بقيمة 236.3 مليون ريال، يتعلق بالتسوية المبكرة لقرض طويل الأجل والتي تم تصنيفها كإيرادات تمويلية ضمن قائمة الربح أو الخسائر.
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