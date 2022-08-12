خسائر "دريك آند سكل" المتراكمة ترتفع إلى 5 مليارات درهم بزيادة 4%

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أن خسائر من العمليات المستمرة بلغت 90 مليون درهم بالربع الثاني، مقارنة بأرباح قدرها 77 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت الإيرادات 45 مليون درهم في الربع الثاني لتتراجع 45% على أساس سنوي.

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كما ارتفعت قيمة الخسائر المتراكمة إلى نحو 5 مليارات درهم بزيادة بنحو 4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد بلغت محفظة مشاريع الشركة 474 مليون درهم، علما أن الشركة لا تزال بانتظار قرار المحكمة المختصة في دبي للسماح لها بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، والتي تتضمن زيادة رأسمال دريك آند سكل، وتقديم طلب إعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي.