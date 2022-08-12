.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خسائر "دريك آند سكل" المتراكمة ترتفع إلى 5 مليارات درهم بزيادة 4%

  • الخط
سوق دبي

خسائر "دريك آند سكل" المتراكمة ترتفع إلى 5 مليارات درهم بزيادة 4%

وتتحول لخسائر من العمليات المستمرة 90 مليون درهم في الربع الثاني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أن خسائر من العمليات المستمرة بلغت 90 مليون درهم بالربع الثاني، مقارنة بأرباح قدرها 77 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت الإيرادات 45 مليون درهم في الربع الثاني لتتراجع 45% على أساس سنوي.

كما ارتفعت قيمة الخسائر المتراكمة إلى نحو 5 مليارات درهم بزيادة بنحو 4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد بلغت محفظة مشاريع الشركة 474 مليون درهم، علما أن الشركة لا تزال بانتظار قرار المحكمة المختصة في دبي للسماح لها بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، والتي تتضمن زيادة رأسمال دريك آند سكل، وتقديم طلب إعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وزير العدل الأميركي يخرج عن صمته ويكشف سبب مداهمة منزل ترمب وزير العدل الأميركي يخرج عن صمته ويكشف سبب مداهمة منزل ترمب
اكتشف المزيد