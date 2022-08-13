أرباح "أبوظبي للموانئ" ترتفع 59% إلى 298 مليون درهم في الربع الثاني
وسط تحسن هوامش الدخل
أظهرت البيانات المالية لشركة أبوظبي للموانئ، ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 59.5% إلى 298 مليون درهم، قياسا على 186.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.
وقالت الشركة في بيان، إن أرباح النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 50% إلى 602.7 مليون درهم، مقابل أرباح 402.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2021.
وذكرت أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع هامش الدخل إلى 50.6% مقابل 47.1 % خلال النصف الأول 2021، نظراً لارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع التكاليف المباشرة.
وأشارت إلى تضمن نتائج الفترة الحالية على مكاسب استبعاد عقار محتفظ به للبيع بمقدار 73.2 مليون درهم مقابل لا شيء خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتحقيق حصة من الربح في نتائج شركة زميلة بقيمة 22.6 مليون درهم مقابل لا شيء خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
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