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أرباح "حديد وطني" تنخفض 15% إلى 25 مليون ريال في النصف الأول 

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حديد وطني
حديد وطني
سوق السعودية

أرباح "حديد وطني" تنخفض 15% إلى 25 مليون ريال في النصف الأول

بسبب انخفاض المبيعات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة وطني للحديد والصلب، عن انخفاض صافي الأرباح بنسبة 15.04% إلى 25.48 مليون ريال في النصف الأول من عام 2022، مقابل 30 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت "حديد وطني" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض كمية المبيعات ومن ثم انخفاض صافي الربح للفترة مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام السابق.

وأرجعت الشركة انخفاض المبيعات إلى هبوط معدلات الطلب على الحديد، مما أدى إلي حدوث ركود في سوق الحديد، على الرغم من ارتفاع معدل الربحية للطن مقارنة بالفترة المماثلة بالعام السابق.

وانخفضت مبيعات الشركة في النصف الأول من العام بنسبة 3.3% إلى 311.35 مليون ريال، قياسا على 322.02 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.

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