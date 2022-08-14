انخفاض أرباح "مهارة للموارد البشرية" في الربع الثاني 30% لـ27 مليون ريال

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية تراجع أرباحها الفصلية 29.76% في الربع الثاني من 2022، إلى 27 مليون ريال، مقابل 38.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 9.55%، حيث كانت في الربع السابق 24.8 مليون ريال.

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وخلال النصف الأول من 2022، تراجعت أرباح مهارة 25.7% إلى 52 مليون ريال، مقابل 70 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح جاء بالرغم من الارتفاع في إيرادات الشركة بشكل عام بنسبة 27% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث ارتفعت إيرادات قطاعي الأعمال والأفراد بنسب 13%، 39% على التوالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع متوسط أعداد القوى العاملة والذي يعود إلى زيادة أعداد الوصول خلال الربع الأخير من العام السابق وانعكاسه الإيجابي خلال الربع الحالي، تأثر إجمالي أرباح الشركة بالنتائج المرحلية للشركات التي تم إنشائها والشركات المستحوذ عليها حديثا والتي لا تزال في مرحلة البناء وإعادة الهيكلة ومن المتوقع التحسن التدريجي لنتائجها في الفترات القادمة.

وذكرت أن المصاريف الإدارية والعمومية ارتفعت بقيمة 7.5 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بشكل رئيسي نتيجة توحيد القوائم المالية مع الشركات المستحوذ عليها، كما ارتفعت المصاريف التسويقية بقيمة 1.5 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لقيام الشركة بحملات تسويقية على مواقع التواصل الإجتماعى.

وحققت الإستثمارات في أدوات مالية من خلال الربح أو الخسارة انخفاض خلال الربع الحالي بقيمة 1.8 مليون ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.