ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بنحو 90% في الربع الثاني إلى 181 مليار ريال
جاءت أفضل من التوقعات وحققت مبيعات 562 مليار ريال
ارتفعت أرباح شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودية" في الربع الثاني من 2022، بنحو 90%، إلى 181.6 مليار ريال، مقابل 95.47 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021.
وعلى أساس فصلي ارتفعت أرباح أرامكو 22.7%، حيث كانت في الربع السابق 148 مليار ريال.
وجاءت أرباح أرامكو في الربع اثاني أفضل من متوسط توقعات المحللين.
وبلغت قيمة المبيعات التي حققتها الشركة في الربع الثاني 562 مليار ريال.
وخلال النصف الأول من 2022، حققت أرامكو أرباحا بلغت قيمتها 329.67 مليار ريال، مقابل 176.9 مليار ريال، بنمو 86.35%.
وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الثاني يعود في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.
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