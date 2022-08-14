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ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بنحو 90% في الربع الثاني إلى 181 مليار ريال

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Saudi and Foreign investors stand in front of the logo of Saudi state oil giant Aramco during the 10th Global Competitiveness Forum on January 25, 2016, in the capital Riyadh. (AFP) أرامكو مناسبة
أرامكو
أرامكو

ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بنحو 90% في الربع الثاني إلى 181 مليار ريال

جاءت أفضل من التوقعات وحققت مبيعات 562 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودية" في الربع الثاني من 2022، بنحو 90%، إلى 181.6 مليار ريال، مقابل 95.47 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت أرباح أرامكو 22.7%، حيث كانت في الربع السابق 148 مليار ريال.

وجاءت أرباح أرامكو في الربع اثاني أفضل من متوسط توقعات المحللين.

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وبلغت قيمة المبيعات التي حققتها الشركة في الربع الثاني 562 مليار ريال.

وخلال النصف الأول من 2022، حققت أرامكو أرباحا بلغت قيمتها 329.67 مليار ريال، مقابل 176.9 مليار ريال، بنمو 86.35%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الثاني يعود في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.

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