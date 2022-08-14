المملكة القابضة تستثمر 1.97 مليار ريال في شركات طاقة روسية 

قالت شركة المملكة القابضة السعودية على تويتر اليوم الأحد إنها ضخت استثمارات بـ1.97 مليار ريال في شركات الطاقة الروسية غازبروم وروسنفت ولوك أويل في الفترة بين 22 فبراير/ شباط و22 مارس/ آذار.

وفرضت دول غربية عقوبات على شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

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وأضافت الشركة أن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري للشركة مدته ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، وفق رويترز.

وذكرت المملكة القابضة أنها استثمرت 1.37 مليار ريال في غازبروم و196 مليون ريال في روسنفت في 22 فبراير/ شباط إضافة إلى 410 ملايين ريال في لوك أويل في الفترة من 22 فبراير/شباط إلى 22 مارس/ آذار.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 16.87% من أسهم المملكة القابضة كان قد استحوذ عليها في مايو/ أيار.

وتقود السعودية وروسيا تجمع أوبك+، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين متحالفين معها.