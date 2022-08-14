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المملكة القابضة تستثمر 1.97 مليار ريال في شركات طاقة روسية 

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نفط وغاز

المملكة القابضة تستثمر 1.97 مليار ريال في شركات طاقة روسية

في غازبروم وروسنفت ولوك أويل

دبي - العربية.نت

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قالت شركة المملكة القابضة السعودية على تويتر اليوم الأحد إنها ضخت استثمارات بـ1.97 مليار ريال في شركات الطاقة الروسية غازبروم وروسنفت ولوك أويل في الفترة بين 22 فبراير/ شباط و22 مارس/ آذار.

وفرضت دول غربية عقوبات على شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وأضافت الشركة أن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري للشركة مدته ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، وفق رويترز.

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وذكرت المملكة القابضة أنها استثمرت 1.37 مليار ريال في غازبروم و196 مليون ريال في روسنفت في 22 فبراير/ شباط إضافة إلى 410 ملايين ريال في لوك أويل في الفترة من 22 فبراير/شباط إلى 22 مارس/ آذار.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 16.87% من أسهم المملكة القابضة كان قد استحوذ عليها في مايو/ أيار.

وتقود السعودية وروسيا تجمع أوبك+، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين متحالفين معها.

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