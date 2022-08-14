تراجع أرباح "مجموعة تداول" في الربع الثاني 24% لـ137.7 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة مجموعة تداول السعودية 23.96% في الربع الثاني من 2022 إلى 137.7 مليون ريال، مقابل 181.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي، تراجعت الأرباح 2.06%، حيث كانت في الربع السابق 140.6 مليون ريال.

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وخلال النصف الأول من 2022، حققت مجموعة تداول أرباحا بلغت قيمتها 278.3 مليون ريال، مقابل 362 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بتراجع 23.12%.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها بشكل رئيسي لعدة أسباب، من بينها انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل إلى 298.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022 مقارنةً بـ 313.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 21.6%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 160.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م مقارنةً بـ 137.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بسبب الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والذي يعد أكبر بنود التكاليف.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 18.8% على أساس سنوي لتصل إلى 155.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م مقارنةً بـ 191.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

وقالت المجموعة إن إجمالي الربح انخفض بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليصل إلى 196.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م مقارنةً بـ 231.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.