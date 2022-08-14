"حلواني إخوان" تتحول إلى الخسارة في الربع الثاني بسبب التضخم وانخفاض الجنيه

أعلنت شركة حلواني إخوان، عن تحول الشركة إلى تسجيل الخسارة في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 1.8 مليون ريال، قياسا على أرباح 26.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الخسارة تأتي بسبب انخفاض إجمالي الربح للشركة بمقدار 26% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وأشارت الشركة إلى ارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية، ضمن التضخم العالمي، الذي كان له تأثير على معظم الشركات.

كما تأثرت أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة في مصر.

كما أدت الحملات التسويقية للعملاء والمستهلكين إلى زيادة الإنفاق خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة أنها تأثرت أيضا من ارتفاع تكلفة التمويل بعد رفع الفائدة من قبل البنك المركزي السعودي.

وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 65.3% في النصف الأول من العام الحالي إلى 17.9 مليون ريال، قياسا على 51.6 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.