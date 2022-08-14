"نادك" تتحول للربحية بـ27 مليون ريال في الربع الثاني

تحوّلت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) إلى الربحية لتسجل أرباحا فصلية في الربع الثاني بقيمة 27 مليون ريال، مقابل خسارة 17 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتجاوزت الأرباح الفصلية توقعات إي إف جي هيرمس البالغة 19 مليون ريال.

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وعزت الشركة في بيانها لـ"تداول السعودية"، التحول إلى الربحية إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بـ23%، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 28.98% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت مصاريف البيع والتسويق في للربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 5.75% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنفاق على أنشطة التسويق والترويج.

وارتفعت الإيرادات الأخرى في الربع الحالي بنسبة 162.17% مقارنة بالربع السابق وذلك بشكل رئيسي بسبب عدم وجود أحد البنود مثل الخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة العملة السودانية.