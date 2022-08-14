"نادك" تتحول للربحية بـ27 مليون ريال في الربع الثاني
الأرباح تفوق توقعات هيرمس البالغة 19 مليون ريال
تحوّلت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) إلى الربحية لتسجل أرباحا فصلية في الربع الثاني بقيمة 27 مليون ريال، مقابل خسارة 17 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وتجاوزت الأرباح الفصلية توقعات إي إف جي هيرمس البالغة 19 مليون ريال.
وعزت الشركة في بيانها لـ"تداول السعودية"، التحول إلى الربحية إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بـ23%، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق.
وأشارت الشركة إلى ارتفاع إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 28.98% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وانخفضت مصاريف البيع والتسويق في للربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 5.75% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنفاق على أنشطة التسويق والترويج.
وارتفعت الإيرادات الأخرى في الربع الحالي بنسبة 162.17% مقارنة بالربع السابق وذلك بشكل رئيسي بسبب عدم وجود أحد البنود مثل الخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة العملة السودانية.
-
لهذه الأسباب تتباطأ شركات النفط الكبرى في ضخ استثمارات جديدةأسواق النفط تعيش ذروة العرض والطلب طاقة
-
بيتكوين تتجاوز 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو.. هل انتهى شتاء التشفير؟ارتفع إيثر فوق 2000 دولار في حالة تفاؤل بشأن اكتمال الدمج قصص اقتصادية
-
عمليات الاحتيال تلقي بظلالها على الاستثمار في الشركات الناشئةالبنوك وأصحاب رؤوس الأموال أصبحوا أكثر حيطة وحذراً بعد ظهور عمليات نصب في عدد من الشركات الناشئة الناجحة قصص اقتصادية