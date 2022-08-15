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أرباح "الكيميائية الأساسية" ترتفع 42.4% إلى 21.4 مليون ريال في الربع الثاني 

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شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
سوق السعودية

أرباح "الكيميائية الأساسية" ترتفع 42.4% إلى 21.4 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب زيادة في المبيعات مع زيادة في هامش الربح

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" بنسبة 42.35% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 21.41 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 15.04 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2021.

وقالت الصناعات الكيميائية الأساسية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة في المبيعات مع زيادة في هامش الربح بالإضافة إلى زيادة أرباح إعادة احتساب القيمة العادلة لمشتقات الأدوات المالية.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 12.07% مقارنة بصافي ربح نحو 24.35 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وارتفع صافي أرباح "الكيميائية" بنسبة 63.02% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 45.76 مليون ريال، مقارنة بنحو 28.07 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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