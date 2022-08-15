أرباح كيبكو الكويتية تنخفض 81% في الربع الثاني

تراجعت الأرباح الصافية لشركة مشاريع الكويت القابضة، كيبكو، بنسبة 81% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.25 مليون دينار، قياسا على 11.63 مليون دينار في الربع المماثل من العام السابق.

وحسب بيان الشركة على بورصة الكويت، اليوم الاثنين، نمت الأرباح الصافية في النصف الأول بنسبة 68% إلى 5.374 مليون دينار، مقابل 3.19 مليون دينار في النصف المماثل من 2021.

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وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأرباح نصف السنوية ناتج عن النتائج الإيجابية لشركات المجموعة العاملة في قطاعات البنوك والتأمين والعقارات والبتروكيماويات.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية للشركة في النصف الأول بنسبة 7% إلى 336 مليون دينار، مقارنة مع 361 مليون دينار في النصف المقابل من 2021.