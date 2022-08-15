الأسواق الخاصة.. هكذا تقلل مخاطر التقلبات والغموض؟

تشهد أسواق المال العالمية تقلبات شديدة في ضوء حالة الغموض التي تجتاح الاقتصاد العالمي، وسط مخاوف شديدة من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي.

وقد أثرت هذه التقلبات على أرباح الشركات التي لديها محافظ في أسواق المال، وأيضا المستثمرين الذين يواجهون حالة من الضبابية وعدم الوضوح.

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ويذكرنا هذا الغموض الاقتصادي بأهمية الاستثمار على المدى الطويل في الأسواق الخاصة التي برهنت تاريخياً عن تفوقها في ظروف مماثلة من خلال تحقيق عوائد أكبر بكثير من مثيلاتها في الأسواق العامة.

ما هي الأسواق الخاصّة؟

تتألف الأسواق الخاصّة من ثلاث فئات رئيسة: الأسهم الخاصّة والديون الخاصّة والعقارات.

الأسهم الخاصّة هي الاستثمار في أسهم غير مدرجة للتداول العام، يُحتفظ بها بين خمسة وسبعة أعوام وتُسعّر فصليّاً. وتُقسّم استراتيجيّات الأسهم الخاصّة على أسهم النمو ورؤوس الأموال المخاطرة والاستحواذات.

تستهدف الاستثمارات العقاريّة أصول ملموسة مؤلفة من أراض ومباني مدرّة للدخل، عبر شراء عقار تجاري أو سكني وتأجيره أو تحديثه وبيعه بربح. يحمي الاستثمار العقاري من التضخم ويحقق دخلاً منتظماً وزيادة في رأس المال.

وتتضمن الديون الخاصّة عادةً إقراض شركات مقابل فائدة على فترة سداد محددة وتشكّل عرضاً جذابا للمستثمرين الذين يسعون إلى حماية دخلهم.

لماذا الاستثمارات الخاصّة؟

تقدّم محافظ الأسهم الخاصّة والعقارات والديون الخاصّة عوائد أعلى من الأسواق العامة في بيئة منخفضة النمو والعوائد إذ أنّ الأسواق الخاصّة أقلّ عرضة للتقلّبات اليومية في الأسواق. أمّا المستثمر الذي لا يشارك في الأسواق الخاصّة، فيُفوِّت قطاعاً مهمّاً من أسواق رأس المال.

وتزداد اليوم شعبيّة الأسواق الخاصّة وفق دراسة لشركة Deloitte بحيث شكّلت الأسهم الخاصة 35% من عمليّات الدمج والاستحواذ في 2021 بعد أن سجلت 30% في 2020.

كيف يبني المستثمر محفظة من الأسواق الخاصّة؟

ترى شركة The Family Office المتخصصة في مجال إدارة الثروات في منطقة الخليج أنّ تنفيذ استراتيجيّة للأسواق الخاصّة يمثل تحدياً للمستثمرين إذ لا يمكن الوصول بسهولة إلى معلومات عن الأسواق الخاصّة بعكس الأسواق العامة.

وقالت The Family Office في تقرير حول الأسواق الخاصة أنّ المستشار المالي الجيّد يعمل عن كثب مع المستثمرين لتصميم استراتيجيّة تأخذ بعين الاعتبار أصول المستثمر كمحفظة الاستثمار التقليديّة أو العقار، والتزاماته كالدخل المطلوب أو تسديد الديون، والمدة بالإضافة إلى تقييم سلوك المستثمر تجاه المخاطر على المدى القصير والمدى الطويل. يساهم ذلك بتحديد توزيع الأصول المناسب لمحفظة الأسواق الخاصّة مع وضع أهداف النموّ والمدة وتوقعات العوائد.

وأطلقت The Family Office منصّة رقميّة تتيح للمستثمرين الاطلاع على فرص عالميّة في الأسواق الخاصّة وإنشاء محفظة مخصّصة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام.