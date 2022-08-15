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إعمار العقارية تناقش بيع وحدتها للتجارة الإلكترونية للأزياء

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سوق دبي

إعمار العقارية تناقش بيع وحدتها للتجارة الإلكترونية للأزياء

إعمار تستهدف تحقيق حصيلة تصل إلى 700 مليون دولار من بيع "نمشي"

دبي - العربية.نت

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ذكرت شركة إعمار العقارية أن مجلس إدارتها سيجتمع الخميس المقبل لمناقشة بيع شركة نمشي للتجارة الإلكترونية.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في سبتمبر الماضي أن إعمار مولز تدرس بيع نمشي مقابل ما بين 600 إلى 700 مليون دولار.

وكشف مؤسس شركة إعمار، محمد العبار في نوفمبر 2021، عن تطلع الشركة لبيع 50% أو أكثر من منصة "نمشي" لمستثمرين أجانب ومحليين من ذوي الخبرة في مجال التجارة الإلكترونية.

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واشترت إعمار شركة "نمشي" للتجارة الإلكترونية للأزياء مقابل ما إجماليه 281 مليون دولار بعد أن استحوذت أولا على حصة 51% في 2017 قبل شراء الـ49% المتبقية في 2019.

وأعلنت إعمار الأسبوع الماضي أنها ستشتري دبي القابضة من مشروعهما المشترك دبي كريك هاربور في اتفاق بقيمة ملياري دولار يمول بالتساوي نقدا وبأسهم إعمار العقارية.

وقالت إعمار إن الصفقة ستجعل دبي القابضة، ذراع الاستثمار الخاصة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ثاني أكبر مالك للأسهم في إعمار.

وحكومة دبي هي أكبر مساهم في إعمار وتملك حصة 24% من خلال صندوقها السيادي للثروة.

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