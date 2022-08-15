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هيئة المنافسة السعودية تقر استحواذ "سلوشنز" على 89.5% من "جيزة للأنظمة"

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العربية لخدمات الإنترنت مناسبة
شعار الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"
سوق السعودية

هيئة المنافسة السعودية تقر استحواذ "سلوشنز" على 89.5% من "جيزة للأنظمة"

وإتمام الاستحواذ في الربع الرابع من 2022

دبي - العربية.نت

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وافقت الهيئة العامة للمنافسة السعودية على استحواذ الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" على نسبة 89.49% من شركة جيزة للأنظمة (شركة مساهمة مقفلة) من شركة أنيرجيا تكنولوجيز لنظم المعلومات وآخرين، والاستحواذ على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة والتي تمثل نسبة 34%؛ وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ.

وتوقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إتمام الاستحواذ في الربع الرابع من 2022.

وفي بيان سابق قالت "سلوشنز" إن قيمة المنشأة (ENTERPRISE VALUE) المعتمدة للاستحواذ تبلغ 158 مليون دولار، وتم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للاستحواذ مبنياً على معادلات تقييم المقابل المالي للشركات حسب قيمة المنشأة والديون والنقد ورأس المال العامل وفقاً للشروط المذكورة في الاتفاقية.

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يشار إلى أن شركة جيزة للأنظمة، رائدة في تقنية المعلومات وتقديم خدمات منها تكامل الأنظمة والتطبيقات والتقنيات الناشئة، وذلك من خلال مكاتبها في كل من السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة وغيرها، لخدمة عملائها في أكثر من 25 بلدا.

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