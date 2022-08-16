أرباح "الأبحاث والإعلام" ترتفع 25% إلى 169 مليون ريال في الربع الثاني

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 25.33% إلى 168.7 مليون ريال، قياسا على 134.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 29.1%.

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وأشارت الشركة إلى ارتفاع التكاليف المباشرة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 907.2 مليون ريال مقابل 702.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 29.1%، ومقابل 786.3 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 15.4%.

بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الثاني 140.1 مليون ريال مقابل 112.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 24.1%. ومقابل 104.4 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي وذلك بارتفاع قدره 34.2%.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول 1.693 مليار ريال، مقابل 1.299 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 30.3%.

وسجل إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية 2.314 مليار ريال، مقابل 1.759 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 31.5%.