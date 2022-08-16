أرباح "الحكير" الفصلية ترتفع 26% إلى 58 مليون ريال
وسط التحسن القوي في إيرادات الشركة من العمليات الدولية
أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، ارتفاع أرباح الربع الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي بنسبة 26.2% إلى 57.7 مليون ريال، قياسا على 45.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن نمو الأرباح الفصلية يعود إلى المحافظة على مستوى جيد للإيرادات بقيمة 1.705 مليار ريال، مقارنة مع 1.700 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.
ويأتي الأداء الثابت على خلفية النمو السنوي الخافت لإيرادات قطاع التجزئة في السوق السعودية، والذي عوضه التحسن القوي في إيرادات الشركة من العمليات الدولية (+22٪ على أساس سنوي) والانتعاش في إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات (+8٪ على أساس سنوي).
وانخفضت إيرادات قطاع التجزئة في السوق السعودي بنسبة 3.8٪ سنويًا نظرًا لوقوع فترة الذروة المؤدية لشهر رمضان (أي الأيام العشرة السابقة لبداية الشهر الكريم) في الربع الرابع من السنة المالية 2022، بعد أن كانت مشمولة العام السابق بالكامل في الربع الأول من السنة المالية 2022. ففي حال استبعاد أثر الطفرة في المبيعات المرتبطة بفترة ما قبل رمضان، تظهر النتائج عدم تغير إيرادات قطاع التجزئة في السوق السعودي، ونموا بنسبة 3٪ على أساس سنوي لإجمالي الإيرادات.
وأشارت الشركة إلى انخفاض إجمالي الربح إلى 278.1 مليون ريال للربع الأول من السنة المالية 2023، مقارنة بـ 332.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022.
ويرجع ذلك في الأساس إلى الأداء الخافت للإيرادات وانخفاض الهوامش التجارية خلال الفترة. وبشكل أكثر تحديدًا، انخفضت الهوامش التجارية لقطاع التجزئة في السوق السعودي بنسبة 3% عن تلك التي تم الإفصاح عنها في الربع الأول من السنة المالية 2022.
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