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أرباح "اليمامة للحديد" الفصلية تنخفض 99%

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اليمامة للصناعات الحديدية
مصنع اليمامة للصناعات الحديدية
سوق السعودية

أرباح "اليمامة للحديد" الفصلية تنخفض 99%

بضغط ارتفاع تكلفة المواد الخام في قطاع الإنشاءات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 99.15% في الربع الثالث المنتهي في 30 يونيو 2022 إلى 550 ألف ريال، قياسا على أرباح 65.06 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيس لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام في قطاع الإنشاءات بنسبة 56.71%.

وذكرت أن هذه هي أعلى من نسبة ارتفاع أسعار بيع المنتجات في القطاع التي بلغت 29.02%، بالإضافة إلى انخفاض كميات المبيعات في قطاع الإنشاءات بنسبة 69.97%.

أرباح "اليمامة للحديد" الفصلية تنخفض 20% إلى 34 مليون ريال شركات سوق السعودية أرباح "اليمامة للحديد" الفصلية تنخفض 20% إلى 34 مليون ريال

وأشارت الشركة إلى ارتفاع مصاريف التمويل بمبلغ 3.759 مليون ريال نتيجة ارتفاع أرصدة القروض ونسب التمويل.

وانخفضت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي والمنتهية في 30 يونيو، بنسبة 58.4% إلى 69.72 مليون ريال، مقابل 167.75 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

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