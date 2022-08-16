أكبر شركة تعدين بالعالم تسجل أعلى أرباح سنوية في تاريخها

سجلت مجموعة BHP أكبر شركة تعدين في العالم أعلى أرباح في تاريخها للعام المالي المنتهي في يونيو وسط ارتفاعات قوية لأسعار السلع وتوقعات بأن الطلب من الصين سيزداد قوة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.

علما أن الصين تؤمن 60% من إيرادات BHP.

مادة اعلانية

وقد نمت الأرباح بنسبة 39% على أساس سنوي إلى 23.8 مليار دولار في العام المنتهي في 30 يونيو/ليتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 21.6 مليار دولار.

في هذا السياق، ستوزع BHP أرباحا قياسية على المساهمين قدرها 3.25 دولار للسهم.