شركات
أكبر شركة تعدين بالعالم تسجل أعلى أرباح سنوية في تاريخها
BHP توزع أرباحا قياسية على المساهمين قدرها 3.25 دولار للسهم
سجلت مجموعة BHP أكبر شركة تعدين في العالم أعلى أرباح في تاريخها للعام المالي المنتهي في يونيو وسط ارتفاعات قوية لأسعار السلع وتوقعات بأن الطلب من الصين سيزداد قوة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.
علما أن الصين تؤمن 60% من إيرادات BHP.
مادة اعلانية
وقد نمت الأرباح بنسبة 39% على أساس سنوي إلى 23.8 مليار دولار في العام المنتهي في 30 يونيو/ليتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 21.6 مليار دولار.
في هذا السياق، ستوزع BHP أرباحا قياسية على المساهمين قدرها 3.25 دولار للسهم.
اقرأ أيضاً
-
أوكرانيا: نستطيع تصدير 3 ملايين طن حبوب الشهر المقبلوإمكانية تصدير 4 ملايين طن شهرياً مستقبلاً اقتصاد
-
خبير نفط: روسيا قد تلجأ إلى خيارين لمنع هبوط أسعار النفطقال خبير النفط كامل الحرمي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأسواق تواجه مخاوف من النمو في الاقتصاد، فيما تحاول الصين تخفيض الفوائد لتحفيز الطلب ... أسواق العربية 1230
-
معدل البطالة في بريطانيا قرب أدنى مستوى منذ نصف قرنالعمال يواجهون انخفاضاً قياسياً لأجورهم الأساسية عند تعديلها مع ارتفاع التضخم اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية