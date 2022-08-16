أيكيا تصفي وحدتها في روسيا مع انسحاب الشركات بسبب العقوبات 

أظهر سجل لشركة أيكيا اليوم الثلاثاء أن الشركة السويدية الرائدة في صناعة الأثاث قررت تصفية وحدتها الروسية، أيكيا دوم، لتقلص المزيد من عملياتها بعد مرور أكثر من عقد منذ بدء تواجدها في البلاد.

وأوقفت عشرات العلامات التجارية عملياتها في روسيا بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

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وكانت شركات مثل "أتش اند إم" وأيكيا ونايكي من بين الشركات التي أعلنت عن خطط للخروج الدائم من السوق الروسية.

وأغلقت أيكيا، أكبر علامة تجارية للأثاث في العالم، متاجرها في مارس/ آذار، وقالت إنها ستبيع المصانع وتغلق المقرات وتخفض القوة العاملة التي يبلغ قوامها 15 ألف عامل في روسيا.

ومع ذلك، فقد أبقت مجموعة إنجكا، مالكة متاجر أيكيا وأحد الشركات الرائدة المالكة لمراكز التسوق في العالم، مراكز التسوق "الضخمة" في روسيا مفتوحة.

وأنهت أيكيا أمس الاثنين آخر مبيعاتها على الإنترنت بعد إتاحتها مرة أخرى في يوليو/ تموز.

ووفقا للسجل في قاعدة بيانات سبارك التابعة لوكالة إنترفاكس للأنباء والمتعلقة بالشركات الروسية اليوم الثلاثاء، قررت مجموعة إنجكا أوروبا المحدودة تصفية وحدة أيكيا دوم، والتي تعود ملكيتها للشركة. وتم تأسيس الوحدة في يوليو/ تموز 2006.

وفي يونيو/ حزيران، قالت مجموعة إنجكا إنها مستعدة للعودة إلى روسيا في المستقبل لكن الظروف ليست مواتية الآن.