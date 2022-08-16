المبيعات تهبط بأرباح أسمنت القصيم 71% إلى 29 مليون ريال بالربع الثاني

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت القصيم، تراجع صافي أرباحها بنسبة 71.09% في الربع الثاني من 2022 إلى نحو 28.96 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 100.18 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وأرجعت الشركة التراجع في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إلى الانخفاض في كمية وقيمة المبيعات والارتفاع في تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى تسجيل خسائر غير محققة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل تسجيل أرباح غير محققة خلال الربع المماثل من العام السابق.

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وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 15.44% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 25.08 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وتراجعت أرباح أسمنت القصيم بنسبة 73.12% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 54.04 مليون ريال مقابل 201.05 مليون ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.