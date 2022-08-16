.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المبيعات تهبط بأرباح أسمنت القصيم 71% إلى 29 مليون ريال بالربع الثاني

  • الخط
أسمنت القصيم
شعار شركة أسمنت القصيم
سوق السعودية

المبيعات تهبط بأرباح أسمنت القصيم 71% إلى 29 مليون ريال بالربع الثاني

وتهبط 73% إلى 54 مليون ريال في النصف الأول من 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت القصيم، تراجع صافي أرباحها بنسبة 71.09% في الربع الثاني من 2022 إلى نحو 28.96 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 100.18 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وأرجعت الشركة التراجع في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إلى الانخفاض في كمية وقيمة المبيعات والارتفاع في تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى تسجيل خسائر غير محققة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل تسجيل أرباح غير محققة خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 15.44% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 25.08 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وتراجعت أرباح أسمنت القصيم بنسبة 73.12% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 54.04 مليون ريال مقابل 201.05 مليون ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد