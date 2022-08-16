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الوكيل البريطاني لـ"رولكس" يتحدى التضخم ويوسع صالة العرض بـ8 أضعاف

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ساعات رولكس الفاخرة (رويترز)
ساعات رولكس الفاخرة (رويترز)
سلع فاخرة

الوكيل البريطاني لـ"رولكس" يتحدى التضخم ويوسع صالة العرض بـ8 أضعاف

تتوقع الشركة أن تصل مبيعاتها هذا العام إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني

دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة Watches of Switzerland Group، الوكيل الرئيسي لـ"رولكس" في بريطانيا، نقل متجرها الرئيسي إلى موقع أكبر في لندن، في مؤشر جديد على استمرار مواجهة السلع الفاخرة، حتى الآن، للضغوط التضخمية.

ستوسع Watches of Switzerland Group صالة عرض رولكس في لندن بثمانية أضعاف المساحة، لتنتقل من 900 قدم مربعة في Bond Street إلى مساحة تبلغ 7200 قدم مربعة في Old Bond Street، العام المقبل.

وتتوقع الشركة أن تصل مبيعاتها هذا العام إلى مليار و500 مليون جنيه إسترليني.

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