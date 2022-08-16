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تويوتا تعلق عملياتها في إقليم سيشوان الصيني بسبب نقص الكهرباء

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سيارات تويوتا الكهربائية (رويترز)
سيارات تويوتا
اقتصاد الصين

تويوتا تعلق عملياتها في إقليم سيشوان الصيني بسبب نقص الكهرباء

تم إيقاف العمليات حتى يوم السبت

دبي - العربية.نت

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قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء إنها علّقت العمليات في مصنعها في إقليم سيشوان في الصين بعد أن أصدرت السلطات المحلية أمرا إلى المصانع للاقتصاد في استخدام الكهرباء.

وقال متحدث باسم الشركة إن مصنع تويوتا في مدينة تشينغداو، وهو مشروع مشترك، أوقف العمليات حتى يوم السبت.

وأمرت سلطات سيشوان بترشيد استهلاك الكهرباء في المصانع خلال أسوأ موجة حارة يشهدها الإقليم في 60 عاما، مما دفع منتجين للأسمدة والليثيوم ومعادن أخرى لإغلاق مصانعهم أو تخفيض الإنتاج، وفق رويترز.

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وأمرت سلطات الإقليم المستهلكين الصناعيين في 19 من بين 21 مدينة في الإقليم بتعليق الإنتاج من 15 إلى 20 أغسطس/ آب، بحسب إشعار أصدرته يوم الأحد إدارة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في سيشوان.

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