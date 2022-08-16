بورصة الكويت
عقارات الكويت تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 55 مليون دينار
لسداد تسهيلات في بنوك أخرى في الكويت وتمويل النشاط العقاري للشركة
قالت شركة عقارات الكويت اليوم الثلاثاء، إنها وقعت عقدا للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 55 مليون دينار (179.28 مليون دولار) من أحد البنوك المحلية.
وأضافت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن غرض هذه التسهيلات هو سداد تسهيلات في بنوك أخرى في الكويت وتمويل النشاط العقاري للشركة.
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وأوضحت أن هذه التسهيلات الجديدة "بسعر فائدة مناسب وفترة سداد مرنة".
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