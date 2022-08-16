.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عقارات الكويت تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 55 مليون دينار

  • الخط
شركة عقارات الكويت
شركة عقارات الكويت
بورصة الكويت

عقارات الكويت تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 55 مليون دينار

لسداد تسهيلات في بنوك أخرى في الكويت وتمويل النشاط العقاري للشركة

الكويت – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة عقارات الكويت اليوم الثلاثاء، إنها وقعت عقدا للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 55 مليون دينار (179.28 مليون دولار) من أحد البنوك المحلية.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن غرض هذه التسهيلات هو سداد تسهيلات في بنوك أخرى في الكويت وتمويل النشاط العقاري للشركة.

وأوضحت أن هذه التسهيلات الجديدة "بسعر فائدة مناسب وفترة سداد مرنة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد