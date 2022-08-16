مجموعة تداول توقع اتفاقية استحواذ على 51% في "دايركت إف إن" مقابل 140.3 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، اليوم الثلاثاء، عن توقيع الشركة التابعة لها، تداول للحلول المتقدمة "وامض" لاتفاقية مبدئية غير ملزمة للاستحواذ على نسبة 51 % من رأس المال المصدر لشركة "دايركت إف إن" من مساهميها المالكين لأسهمها بشكل مباشر أو غير مباشر بقيمة 140.3 مليون ريال.

وقالت "تداول" في بيان، أن الاتفاقية وقعتها "وامض" مع شركة دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة "دايركت إف إن"، ومع أحد مساهميها، المجموعة الوطنية للتقنية -والذي يملك أغلبية الأسهم بشكل غير مباشر- وذلك لبدء دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الاتفاقيات النهائية فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل.

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وذكرت الشركة أن قيمة الصفقة تعد مبدئية وتخضع القيمة النهائية لتعديلات بحسب نتيجة دراسات العناية المهنية اللازمة وما يتم الاتفاق عليه في الاتفاقيات النهائية.

وأفادت الشركة أن الأطراف ("وامض"، و"دايركت إف إن" و"الوطنية للتقنية") اتفقوا بموجب الاتفاقية على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها والمتعارف عليها في مثل هذه الصفقات.

وتابعت: "أن الاتفاقية تتضمن عددا من البنود الأخرى في مثل هذه الاتفاقيات والتي تنظم سرية المعلومات، والحصرية والتكاليف وغيرها من الأمور ذات الصلة".

وأوضحت شركة "تداول"، أن شركة "وامض" عيّنت شركة جي. أي. بي. كابيتال كمستشار مالي فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تنتهي تلقائيًا في حال لم يتم تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم المتعلقة بالصفقة المحتملة خلال خمسة أشهر من تاريخ الاتفاقية، ما لم يتم تمديدها بموجب اتفاق بين الأطراف.

وأشارت إلى أن الأطراف غير ملزمين بالاستمرار في الصفقة المحتملة، موضحة أن إبرام الاتفاقية والبدء في دراسات العناية المهنية اللازمة لا يعني بالضرورة بأن الأطراف سيتوصلون إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص إتمام الصفقة المحتملة.