مساهمو "مدينة نصر للإسكان" يرفضون السماح لـ"سوديك" بإجراء الفحص النافي للجهالة 

رفضت الجمعية العمومية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير السماح لشركة "سوديك" التابعة للدار الإماراتية بإجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة نظرًا لانخفاض سعر الأرض.

وكان مجلس إدارة شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" قد دعا مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية يوم 16 أغسطس المقبل؛ لبحث الطلب المقدم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" للموافقة على قيامها بإجراء دراسات نافية للجهالة.

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وقرر مجلس إدارة شركة مدينة نصر في وقت سابق رفض العرض المقدم من شركة الدار العقارية الإماراتية عبر شركتها التابعة “سوديك”، للاستحواذ على حتى 100% من مدينة نصر للإسكان بسعر يبلغ حده الأقصى 3.4 جنيه للسهم.