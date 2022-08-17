أرباح المراكز العربية ترتفع إلى 127.7 مليون ريال في الربع الأول

أظهرت البيانات المالية لشركة المراكز العربية ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 1.11% في الربع الأول من السنة المالية للشركة بنهاية يونيو 2022، إلى 127.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 126.3 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وقالت المراكز العربية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذا النمو يأتي رغم تسجيل خسائر انخفاض استثنائية (غير متكررة) في قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة 25 مليون ريال متعلقة بالحريق الجزئي الذي تعرضت له منطقة محدودة من الظهران مول في 13 مايو 2022.

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وأضافت أن الحريق أدى إلى تراجع صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي من 152.7 مليون ريال إلى 127.7 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى نمو الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10.2% على أساس سنوي لتبلغ 563.0 مليون ريال، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى نمو صافي الإيرادات الإيجارية بفضل مواصلة انخفاض متوسط الخصومات المقدمة إلى جانب ارتفاع نسبة الإشغال، بالإضافة إلى تكثيف الأنشطة التشغيلية بالمراكز التجارية التي نجحت الشركة في تدشينها مؤخرًا. كما ساهم ارتفاع إيرادات القطاع الإعلامي وقطاع المرافق في نمو الإيرادات.