أكوا باور تعتزم توقيع اتفاقية بـ 2.4 مليار دولار مع أوزبكستان.. اليوم

أعلنت شركة أكوا باور عن عزمها توقيع اتفاقية البنود الرئيسية، اليوم الأربعاء، مع وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة أوزبكستان لمشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية قدرها 1500 ميغاواط في كاراكالباكستان، أوزبكستان.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي للمشروع نهاية عام 2023 ويتم تشغيله بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026.

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وسيشغل مشروع رياح كاراكالباكستان موقعاً واحداً، شمال غرب أوزبكستان، ليكون بذلك أكبر مشروع من نوعه بقطاع طاقة الرياح البرية على مستوى المنطقة والعالم.

وسيسهم بنسبة 19% في تحقيق المستهدفات الشاملة التي تسعى إليها الحكومة الأوزبكتسانية في قطاع الطاقة المتجددة.

وقالت أكوا باور إنه من المتوقع أن تلبي المحطة احتياجات الطاقة لنحو 1.65 مليون وحدة سكنية، مع خفض نحو 2.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

وأضافت أن مدة العقد 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري، ويتوقع أن يظهر الأثر المالي في الربع الرابع من العام 2023.