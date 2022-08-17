صافي أرباح هيرميس يتراجع 15% في الربع الثاني رغم ارتفاع الإيرادات

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2022، حيث بلغت الإيرادات 2.1 مليار جنيه، ما يشكل نمواً سنوياً بمعدل 28%، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب، مصحوبًا بتجميع نتائج الربع الثاني من إيرادات بنك aiBANK.

وقد انعكس ذلك في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب 8% على أساس سنوي، ليصل إلى 623 مليون جنيه، وذلك على خلفية الأداء القوي لجميع العمليات التشغيلية بالشركة.

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وتراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 15% على أساس سنوي، ليصل إلى 344 مليون جنيه خلال الربع الثاني. ويعكس ذلك زيادة المصروفات الضريبية بنسبة 23% وارتفاع حقوق الأقلية، وذلك بسبب تجميع القوائم المالية لبنك aiBANK.

وبلغت مساهمة قطاع بنك الاستثمار في إيرادات المجموعة المالية هيرميس 48٪ في الربع الثاني، وقطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) %24، بينما بلغت مساهمة بنك aiBANK نحو 27٪.

في هذا السياق، أكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن "الشركة نجحت في مواصلة الأداء القوي الذي بدأته خلال الربع الأول من العام الجاري، وتحقيق إيرادات جيدة مدفوعة بنمو مختلف القطاعات التشغيلية وكذلك تجميع نتائج بنك aiBANK، بعد إتمام عملية الاستحواذ، على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثاني".

وأضاف عوض أن "الشركة تمكنت من جني ثمار مرونة نموذج أعمالها، فقد واصل قطاع التمويل غير المصرفي تحقيق نتائج جيدة رغم الضغوط التضخمية التي أثرت على إقبال المستهلكين. وعلى صعيد قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية، حافظ قطاع الوساطة في الأوراق المالية على صدارة الترتيب في القاهرة ودبي ونيروبي، وهو ما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على مكانتها في مختلف الأوضاع السوقية والتقلبات التي تشهدها الأسواق حول العالم. ومن ناحية أخرى، تمكن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب من إتمام 8 صفقات بقيمة 9.1 مليار دولار، إحداها صفقة طرح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي، وهو الطرح الأكبر من نوعه في أسواق الشرق الأوسط منذ العام 2019، كما أنه الطرح الأول من نوعه لشركة ذات ملكية عامة في دبي".

وارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 40% لتبلغ 704 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام 2022، وذلك على خلفية الأداء القوي الذي حققه كل قطاع.

كما شهدت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) نمواً سنوياً بمعدل 14% لتسجل 148 مليون جنيه خلال الربع الثاني.

من جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بمعدل سنوي 3% لتسجل 503 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مدفوعًا بالنمو القوي لشركة "ڤاليو" المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى أنشطة التأجير التمويلي.

في المقابل، تراجعت إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 71%، لتسجل 137 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، وذلك بسبب تراجع صافي الدخل من الفوائد والخسائر غير المحققة على الاستثمارات نتيجة التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الساحة خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 42٪، لتبلغ 1.4 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى تجميع نتائج الربع الثاني من المصروفات التشغيلية لبنك aiBANK، وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية الخاصة بأنشطة كل من قطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI).