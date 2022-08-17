مورّدو أبل يصنعون ساعاتها وحواسيب ماك بوك لأول مرة بعيداً عن الصين

أجرى موردو شركة أبل محادثات لإنتاج ساعات Apple Watch وحواسيب MacBook في فيتنام لأول مرة، بحسب ما أفادت به شركة Nikkei Asia أمس الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

أضاف التقرير وفق ما نقلته "رويترز"، أن موردي شركة أبل الصينيين Luxshare Precision Industry وFoxconn التي تجمع هواتف آيفون، بدأوا اختبار إنتاج Apple Watch وMacBook في شمال فيتنام.

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وتقوم أبل بتحويل بعض مجالات إنتاج آيفون من الصين إلى أسواق أخرى، بما في ذلك الهند، حيث بدأت في تصنيع iPhone 13 هذا العام، وتخطط أيضًا لتجميع أجهزة iPad اللوحية هناك.

أصبحت الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، إلى جانب دول مثل المكسيك وفيتنام، ذات أهمية متزايدة للتعاقد مع الشركات الموردة للعلامات التجارية الأميركية، في وقت تحاول هذه الشركات تنويع الإنتاج بعيدًا عن الصين.

في الأسبوع الماضي، أعطت شركة Foxconn توقعات حذرة للربع الحالي بعد نشر نتائج تجاوزت التوقعات، مشيرة إلى تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية بعد طفرة غذاها الوباء.

ومثل الشركات المصنعة العالمية الأخرى، تعاملت شركة Foxconn - التي يطلق عليها رسميًا Hon Hai Precision Industry Co Ltd - مع نقص حاد في الرقائق يضر بالإنتاج، حيث استمرت الاختناقات جراء تداعيات الوباء وأدت حرب أوكرانيا إلى زيادة توتر القنوات اللوجستية.