أرباح "دي بي ورلد" تقفز 51% لمستوى قياسي 3.2 مليار درهم بالنصف الأول

أعلنت "دي بي ورلد" المحدودة، الخميس، عن تسجيل نتائج مالية قياسية خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مع نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 60.4% على أساس سنوي مُعلن، وبنسبة 20.1% على أساس المقارنة المثلية.

وبلغت العائدات 7.93 مليار دولار (حققت العوائد نموًا بنسبة 20.1% على أساس المقارنة المثلية)، وحققت العوائد نموًا بنسبة 60.4% بدعم من عمليات الاستحواذ والأداء القوي لخدمات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة ونمو أحجام البضائع ذات هامش الربح المرتفع.

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وارتفعت عائدات الحاويات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدما بنسبة 9.2% مدفوعة بتزايد الطلب على التخزين.

وبلغت الأرباح المعدّلة لشركة "دي بي ورلد" قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول 2.44 مليار دولار (8.95 مليار درهم) بنمو 34.6% على أساس سنوي، بينما بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 30.8%.

وقفزت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب 32.6% إلى 1.481 مليار دولار (5.4 مليار درهم)، بينما بلغت أرباح الفترة 884 مليون دولار (3.2 مليار درهم) بنمو 51.2%، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 628 مليون دولار (2.3 مليار درهم)، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 30.8% خلال النصف الأول من العام، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية 38.2%.

وارتفعت أرباح الفترة العائدة لمالكي الشركات إلى 721 مليون دولار (2.6 مليار درهم)، وسجّلت الأرباح العائدة لمالكي الشركة قبل البنود التي يفصح عنها بشكل منفصل ارتفاعًا بنسبة 51.8% وفقًا للتقارير المعلنة، كما ارتفعت أيضًا بنسبة 39.2% على أساس المقارنة المثلية.