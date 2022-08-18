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المركزي التركي يخفض الفائدة في خطوة مفاجئة رغم ارتفاع التضخم

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البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

المركزي التركي يخفض الفائدة في خطوة مفاجئة رغم ارتفاع التضخم

خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 13% من 14% سابقاً

دبي - العربية.نت

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فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق اليوم الخميس، بخفض سعر الفائدة الرئيسي على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند ما يقارب 80%، إلى جانب تداول الليرة التركية بالقرب من مستوى قياسي منخفض.

وخفض المركزي التركي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 13% من 14% بعد إبقائه عند 14٪ منذ ديسمبر، مرجعاً ذلك إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وتراجعت العملة التركية بنحو 1٪ مقابل الدولار قبل تقليص الخسائر.

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أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تستجيب فقط لتباطؤ محتمل في التصنيع، ولا تشرع في دورة تيسير نقدي، قائلة: "المستوى المحدث لسعر الفائدة مناسب في ظل التوقعات الحالية"، وفقًا لبيان.

وأضافت لجنة السياسة النقدية: "من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي للتوظيف، في فترة تزايد عدم اليقين في ما يتعلق بالنمو العالمي بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية".

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