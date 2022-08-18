طيبة للاستثمار تتحول للربحية بـ 34.5 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت شركة طيبة للاستثمار إلى الربحية في الربع الثاني من 2022، بنحو 34.49 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 12.88 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول للربحية يعود إلى تحسن وزيادة إيرادات التشغيل الفندقي والأداء التأجيري لممتلكات الشركة نتيجة التعافي التدريجي من آثار جائحة كوفيد 19 خاصة مع اشتمال الفترة لشهر رمضان وجزء من موسم الحج وكذلك تحسن مستوى التحصيل من العملاء، مما أدى إلى تخفيض مخصص قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة.

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وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح طيبة للاستثمار بنسبة 69.48% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 20.35 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وتحولت طيبة للاستثمار إلى الربحية في النصف الأول من 2022، بنحو 54.8 مليون ريال مقارنة بخسائر نحو 14.79 مليون ريال في النصف الأول من 2021.