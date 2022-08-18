إعمار
مجلس إدارة "إعمار" يناقش بيع منصة "نمشي".. اليوم
حققت المنصة إيرادات بنحو 1.5 مليار درهم العام الماضي
يجتمع مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، اليوم الخميس، لمناقشة بيع منصة نمشي لمبيعات الأزياء.
وحققت منصة نمشي إيرادات بنحو 1.5 مليار درهم لشركة إعمار مولز التابعة لإعمار العام الماضي بارتفاع سنوي بنسبة 17% عن العام الأسبق.
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وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في سبتمبر الماضي أن إعمار مولز تدرس بيع نمشي مقابل ما بين 600 إلى 700 مليون دولار.
وكشف مؤسس شركة إعمار، محمد العبار في نوفمبر 2021، عن تطلع الشركة لبيع 50% أو أكثر من منصة "نمشي" لمستثمرين أجانب ومحليين من ذوي الخبرة في مجال التجارة الإلكترونية.
واشترت إعمار شركة "نمشي" للتجارة الإلكترونية للأزياء مقابل ما إجماليه 281 مليون دولار بعد أن استحوذت أولا على حصة 51% في 2017 قبل شراء الـ49% المتبقية في 2019.
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