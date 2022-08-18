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زامب مالكة برجر كينغ في البرازيل ترفض عرض مبادلة الإماراتية

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زامب مالكة برجر كينغ في البرازيل ترفض عرض مبادلة الإماراتية

لزيادة حصتها في الشركة إلى 50.1%

ساو باولو – رويترز

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قالت شركة زامب المالكة لبرجر كينغ في البرازيل، يوم الأربعاء، إن مجلس إدارتها يعارض عرض الاستحواذ على الشركة الذي قدمته شركة مبادلة كابيتال، الإماراتية، مبدية رفضها قبل أسابيع من تصويت المساهمين على الصفقة.

وزامب هي صاحبة الامتياز الرئيسي للعلامة التجارية برجر كينغ في البرازيل، حيث تدير نحو 850 متجرا.

وأطلقت مبادلة في أوائل أغسطس/آب عرضا لشراء 45.15% من زامب بسعر 7.55 ريال برازيلي للسهم، وهو ما من شأنه زيادة حصتها في الشركة إلى 50.1%.

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وقالت زامب في وثائق تنظيمية إنها وظفت بنك الاستثمار بي.تي.جي باكتوال مستشارا ماليا لها بالصفقة، والذي أكد أن السعر العادل في نطاق 9.96 إلى 13.47 ريال للسهم.

وأضافت أن "مجلس إدارة الشركة يبدي رأيا معارضا لقبول مساهميه العرض".

وسيقرر مساهمو زامب ما إذا كانوا سيبيعون أسهمها أم لا في عرض مقرر في 15 سبتمبر/أيلول في البورصة البرازيلية (بي 3).

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