"جي 42" الإماراتية تطلق صندوقاً بـ10 مليارات دولار للاستثمار في التكنولوجيا

أعلنت مجموعة "جي 42"، الشركة القابضة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق صندوق استثماري توسعي لتعزيز النمو التكنولوجي على مستوى العالم، بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك بالشراكة مع صندوق أبوظبي للنمو.

ويركز الصندوق الاستثماري، الذي من المقرر أن يكون تحت إدارة شركة تابعة لمجموعة "جي 42"، على تسريع وتيرة الابتكار العالمي من خلال الاستثمار في مجموعة من الشركات في مراحلها المتقدمة، والتي تتميز بتقنيات مبتكرة وتمتلك أُسس أعمال قوية وراسخة.

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ويعمل الصندوق الاستثماري التوسعي من "جي 42" كمستثمر في الأسهم الخاصة ضمن هذه الشركات مع تخصيص حصة كبيرة من الاستثمار للمناطق التي تشهد نمواً كبيراً. وإلى جانب الدعم الاستثماري، ستستفيد المجموعة من أصولها التشغيلية ومنظومتها من الشركات العاملة لتعزيز القيمة المقدمة للشركات التي ستتضمنها محفظة استثمارات الصندوق.

ويضع الصندوق ضمن أولوياته الاستثمارية مختلف التقنيات التي تسهم في بناء وتطوير مستقبل الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة، مثل تقنيات الحوسبة والاتصالات، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والمواد الجديدة، والعوالم الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة.

وتعمل "جي 42" على تطوير حلول تكنولوجية واسعة التأثير بالاستفادة من قدراتها في مجال الحوسبة السحابية وأبحاثها الأساسية والتطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إيجاد حلول لأكثر مشكلات العالم تعقيداً، مدعومةً بمحفظة أعمال قوية ومتنوعة تتضمن شركة بيانات، وجي 42 للرعاية الصحية، وجي 42 سمارت نيشن، وجي 42 كلاود، وإنجازات، وخزنة، وبريسايت، وغيرها. وتتعاون جي 42 أيضاً مع مجموعة متنامية من أبرز المؤسسات العالمية، التزاماً بمهمتها في توفير الوصول إلى أحدث التقنيات للجميع في مختلف أسواق العالم.

يذكر أن "جي 42" والشركات التابعة لها وقعت مؤخراً العديد من الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات الاستثمار، بما فيها الشراكة بين "جي 42" للرعاية الصحية و أكسفورد نانوبور تكنولوجيز، وهي شركة متخصصة في مجال التسلسل الجيني ومقرها المملكة المتحدة، واستثمار "جي 42" في شركة بيوند ليميتس المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والصناعات ومقرها الولايات المتحدة؛ وشراكة "جي 42" مع سيريبراس سيستمز، الشركة الأميركية الرائدة التي تضم فريقاً من مهندسي الحاسوب والباحثين في مجال التعلم العميق وغيرهم من المهندسين الذين يعملون على تصميم نوع جديد من أنظمة الحواسيب خصيصاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي؛ والشراكة مع فلاير لابس، وهي شركة أميركية تركز على توفير تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الإيرادات لكبرى شركات النقل.