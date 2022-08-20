"إعمار" توافق على بيع منصة "نمشي" مقابل 1.23 مليار درهم

كشفت شركة إعمار العقارية أن مجلس إدارتها قرر الموافقة بشكل مبدئي على بيع شركة نمشي إلى شركة نون (شريطة موافقة مجلس إدارة نون).

وقالت في إفصاح في وقت متأخر بسوق دبي المالي، أمس الجمعة، إن صفقة البيع المقرر إتمامها تتم لمصلحة طرف ذي علاقة بالشركة مع الإشارة إلى أن عضو مجلس الإدارة المعني لم يشارك أو يصوت بالاجتماع.

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وذكرت الشركة في بيانها أن سعر البيع بلغ 335.2 مليون دولار (1.23 مليار درهم) كمقابل نقدي، ويقع هذا السعر ضمن النطاق الذي تم تحديده من قبل مقيم مستقل معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأضافت أن المقابل النقدي المذكور يمثل قيمة حصص "نمشي" بعد حسم ديونها ورأس المال التشغيلي الاعتيادي المطلوب من قيمة المنشأة التي تبلغ 350 مليون دولار.

وتابعت الشركة: "بناء عليه سوف تحصل شركة إعمار على إجمالي قيمة سعر البيع كمقابل نقدي.. وسيتم الإفصاح عن كافة المعلومات الخاصة بالصفقة بمجرد الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة نون الرسمية".