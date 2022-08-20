.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"إعمار" توافق على بيع منصة "نمشي" مقابل 1.23 مليار درهم

  • الخط
منصة نمشي
منصة نمشي
إعمار

"إعمار" توافق على بيع منصة "نمشي" مقابل 1.23 مليار درهم

يقع سعر الصفقة ضمن النطاق الذي تم تحديده من قبل مقيم مستقل معتمد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت شركة إعمار العقارية أن مجلس إدارتها قرر الموافقة بشكل مبدئي على بيع شركة نمشي إلى شركة نون (شريطة موافقة مجلس إدارة نون).

وقالت في إفصاح في وقت متأخر بسوق دبي المالي، أمس الجمعة، إن صفقة البيع المقرر إتمامها تتم لمصلحة طرف ذي علاقة بالشركة مع الإشارة إلى أن عضو مجلس الإدارة المعني لم يشارك أو يصوت بالاجتماع.

وذكرت الشركة في بيانها أن سعر البيع بلغ 335.2 مليون دولار (1.23 مليار درهم) كمقابل نقدي، ويقع هذا السعر ضمن النطاق الذي تم تحديده من قبل مقيم مستقل معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

"إعمار" تناقش بيع شركة نمشي للتجارة الإلكترونية.. الخميس المقبل نبض السوق إعمار "إعمار" تناقش بيع شركة نمشي للتجارة الإلكترونية.. الخميس المقبل

وأضافت أن المقابل النقدي المذكور يمثل قيمة حصص "نمشي" بعد حسم ديونها ورأس المال التشغيلي الاعتيادي المطلوب من قيمة المنشأة التي تبلغ 350 مليون دولار.

وتابعت الشركة: "بناء عليه سوف تحصل شركة إعمار على إجمالي قيمة سعر البيع كمقابل نقدي.. وسيتم الإفصاح عن كافة المعلومات الخاصة بالصفقة بمجرد الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة نون الرسمية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جفاف نهر الدانوب يُظهر "شبحاً ألمانياً" يثير الخوف في صربيا جفاف نهر الدانوب يُظهر "شبحاً ألمانياً" يثير الخوف في صربيا
اكتشف المزيد