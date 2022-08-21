ارتفاع أرباح "ساسكو" الفصلية 145.6% لـ29.6 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" الفصلية 145.6%، في الربع الثاني من 2022، إلى 29.68 مليون ريال، مقابل، 12.08 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت أرباح "ساسكو"، بنحو 270%، حيث كانت في الربع السابق 8.02 مليون ريال.

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وتكبدت الشركة خسائر تشغيلية في الربع الثاني بلغت قيمتها 39.3 مليون ريال، مقابل أرباح 26 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021.

وخلال النصف الأول من 2022، نمت الأرباح 56.5%، إلى 37.3 مليون ريال، مقابل 24 مليون ريال، في النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الأول مقابل الأرباح المحققة في الفترة المماثلة من 2021، يعود لارتفاع الإيرادات بنسبة 116% بسبب الاستحواذ على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى والناتج عن بيع (9) مواقع مملوكة للشركة وإعادة استئجارها.

وأضافت أن الأرباح المحققة جاءت على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل وشمول الفترة على مصاريف خاصة بعملية الاستحواذ والتي أدت إلى انخفاض الدخل من العمليات الرئيسية، وتكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وارتفاع مصاريف الزكاة.